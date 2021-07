Creche da Prefeitura de Manaus completa dois anos com retorno das atividades presenciais

A creche Professora Edith Monteiro Porto, da Prefeitura de Manaus, localizada no conjunto Osvaldo Frota, Cidade Nova, zona Norte, realizou uma programação especial na tarde desta quinta-feira, 22/7, para comemorar o aniversário de 2 anos e o retorno das atividades presenciais. Com todas as medidas de prevenção à Covid-19, a unidade, que atende 174 crianças de 1 a 3 anos, celebrou em clima de festa “julina”.

Para a professora Silviane Freitas Quintelo, do maternal 2, as aulas remotas foram importantes, mas nada se compara às atividades em sala de aula.

“O foco da creche é o acolhimento, não só um acolhimento em relação aos professores, mas um acolhimento em relação a toda a comunidade. Nós estamos comemorando 2 anos e estamos retornando as atividades presenciais com um coração bem alegre, só desejamos o melhor para todos. É uma grande satisfação fazer parte de todo esse processo histórico da creche”, disse Silviane.

Responsável pela parte administrativa e operacional da creche, a gestora Gláucia Ferreira da Silva salientou que as atividades vão continuar sendo oferecidas da melhor maneira possível.

“As crianças ficaram quase um ano e meio afastadas e nós ficamos muito tristes. O sentimento de poder celebrar dois anos da instituição com a participação de algumas crianças, é de muita gratidão, é um sentimento muito bom. Trabalhar com criança é muito gratificante e cada dia eu me apaixono mais pela educação infantil”, concluiu.