CRBio 6 abre concurso público com 115 vagas para Manaus

O Conselho Regional de Biologia 6ª Região (CRBio 6) está com inscrições abertas para concurso que oferece 115 vagas, sendo quatro imediatas e 111 para formação de cadastro reserva (CR). Todas as vagas são para Manaus/AM.

O cargo de auxiliar de serviços gerais (1 vaga + 19 CR) requer diploma de conclusão de curso de ensino fundamental. O salário inicial é de R$ 1.100.

Para ensino médio, as vagas são para os postos de agente fiscal (15 CR), assistente administrativo (15 CR) e auxiliar administrativo (2 + 28 CR). Os salários são de R$ 2.300, R$ 1.700 e R$ 1.200, respectivamente. Já para assistente contábil/financeiro (1 + 19 CR) é necessário possuir curso técnico e o ganho é de R$ 2.400.

Para fiscal biólogo (15 CR) a exigência é de nível superior em ciências biológicas, registro no órgão de classe e carteira de habilitação na categoria “B”. A remuneração é de R$ 4.770.

De acordo com o edital do concurso CRBio 6, os servidores ainda recebem os seguintes benefícios:

vale-alimentação no valor de R$ 900 por mês; plano de saúde (subsídio de até 80% nos termos e limites máximos definidos em Portaria Interna do CRBio-06); plano de cargos e salários; vale-transporte.

Inscrição

As inscrições serão recebidas até o dia 14 de outubro de 2021, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do concurso, que é o Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br). As taxas são de R$ 30 para ensino fundamental; R$ 50 para níveis médio e técnico; e R$ 55 para formação superior.

Provas do concurso

A avaliação será por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 5 de dezembro de 2021, em dois horários distintos: turno da manhã para os cargos de ensino fundamental e superior; turno da tarde para níveis médio e técnico.