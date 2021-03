Cratera interdita trecho da Djalma Batista

Por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditaram, na noite desta quinta-feira, 18, duas faixas da avenida Djalma Batista, no trecho entre o parque dos Bilhares e a rua da Maromba, na Chapada, zona Centro-Sul, nos dois sentidos da via, junto ao canteiro central. Devido às fortes chuvas e a subida das águas, o trecho da ponte que passa por cima do igarapé do Mindu, na avenida Djalma Batista, está sem as contenções e começou a ceder, causando o afundamento da pista.

Uma equipe de pronta-resposta com técnicos da Seminf, acompanhados do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, está no local e avalia a situação, para que o problema seja sanado no menor tempo possível.

O IMMU informa ainda que tão logo seja avaliada a proporção da erosão, fará os ajustes necessários, para que a segurança dos condutores e pedestres seja garantida.

O órgão de trânsito orienta os condutores a buscarem rotas alternativas de circulação e evitem a avenida Djalma Batista, devido aos possíveis congestionamentos.

Agentes de trânsito e fiscais de transporte estarão presentes no local para monitorar e orientar os motoristas que circulam pela via.