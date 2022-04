CR7 será investigado pela polícia após suposta agressão a torcedor de 14 anos

A situação de Cristiano Ronaldo fora das quatro linhas poderá ficar bastante complicada nos próximos dias, uma vez que o atacante português será investigado pela polícia de Liverpool.

Ontem, após a derrota do Manchester United para o Everton, CR7 derrubou no chão o celular de um torcedor da equipe adversária e o ato foi entendido como uma agressão. Desta forma, a polícia local já está reunindo imagens para prestar uma denúncia contra o jogador.

“Nós estamos em contato com o Manchester United e o Everton após alguns relatos de um suposto ataque no jogo entre eles, no Goodison Park. Quando os jogadores estavam saindo do campo às 14h30 (horário da Inglaterra), foi relatado que um menino foi agredido por um dos jogadores da equipe visitante. As investigações estão em andamento e os oficiais estão atualmente trabalhando com o Everton para revisar as imagens das câmeras de segurança e estão realizando extensas investigações de testemunhas para estabelecer se uma ofensa ocorreu”, disse um porta-voz da polícia de Merseyside.

Hoje, a mãe do torcedor que teve o celular quebrado por Cristiano Ronaldo divulgou uma foto da mão do filho, de 14 anos, machucada. De acordo com ela, o menino é autista e também sofre de dispraxia, um transtorno que causa dificuldades motoras em crianças saudáveis. Ela acusou Ronaldo de agressão e confirmou que vai denunciar o jogador à polícia.

Ainda na noite do último sábado, Cristiano Ronaldo fez uma publicação em seu Instagram se desculpando pelo fato e convidando o torcedor do Everton a comparecer em um jogo do Manchester United em Old Trafford. Pelo menos duas imagens da ação do atacante português já circulavam nas redes sociais quando Cristiano Ronaldo se posicionou.

Com a nova derrota na Premier League, o Manchester United permaneceu com 51 pontos, mas agora ocupando apenas a sétima colocação da competição. A equipe comandada por Ralf Rangnick está cada vez mais distante do principal objetivo, que é conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com informações do Uol