CPI da Amazonas Energia chega em Itacoatiara

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou, nesta segunda-feira (14), a sua 33ª reunião, na Câmara Municipal de Itacoatiara. Foram ouvidos representantes do poder público que apontaram sobre os problemas enfrentados pelo município com relação à qualidade dos serviços prestados pela concessionária.

O presidente da CPI, deputado estadual Sinésio Campos (PT), solicitou à Amazonas Energia, no prazo de cinco dias, os valores arrecadados através da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), nos últimos três anos, bem como explicações sobre a intenção de venda de imóvel de propriedade da administração pública municipal.

“Itacoatiara é uma cidade polo, onde temos uma amostra significativa das irregularidades cometidas por essa empresa. Uma concessionária que atende, em torno, 950 mil domicílios, tanto na capital quanto no interior e que, por essa razão, entendemos que deveríamos organizar sessões nesses locais. Queremos saber para onde está indo o dinheiro do povo, pois não estamos vendo os investimentos no setor, pelo contrário, os problemas só aumentam”, disparou Sinésio Campos.

Representando a Câmara Municipal de Itacoatiara, a vereadora Cheila Moreira (PT) recriminou a atuação da concessionária no município. Ela denunciou situações irregulares como, por exemplo, apagões constantes e corte de energia sem aviso.

“Aqui, em Itacoatiara, há cortes de energia nos fins de semana, sendo que tal prática é considerada crime, previsto na lei, tamanha é a irresponsabilidade dessa empresa para com a população. As pessoas são humilhadas com essas e outras situações, além das tarifas abusivas que chegam todos os meses em suas residências”, criticou a vereadora Cheila Moreira.

A próxima reunião itinerante da CPI da Amazonas Energia será na cidade de Tefé, quinta-feira (17), às 9h, na Câmara Municipal.

