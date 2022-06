CPF de quem não entregou a declaração do IR 2022 pode ficar irregular

Quem estava obrigado a declarar o Imposto de Renda 2022 e perdeu o prazo da entrega da declaração que terminou nesta terça-feira (31), ainda precisa prestar contas ao Leão para não ter problemas com o CPF.

Saiba o que fazer se perdeu o prazo de entrega da declaração

O consultor tributário Valter Koppe explica que o CPF de quem não entrega a declaração pode mudar a qualquer momento para “pendente de regularização”, o que já causa diversos transtornos para o contribuinte.

Quem não estava obrigado a declarar não precisa se preocupar porque nada acontece com o CPF.

Segundo as regras da Receita Federal, está obrigado a declarar quem, até 31 de dezembro de 2021:

Renda

• Recebeu rendimentos tributáveis acima do limite (R$ 28.559,70).

• Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite (R$ 40 mil).

Rural

• Obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima do limite (R$ 142.798,50).

• Pretende compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores com as receitas deste ou de anos futuros.

Bens

• Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2021, de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima do limite (R$ 300 mil).

Imóvel

• Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.

• Optou pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguida da aquisição de outro, no prazo de 180 dias.

Bolsa

• Realizou operações em Bolsas de Valores, de Mercadorias e Futuros e assemelhadas.

Viagem

• Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2021.

Para evitar que o CPF fique com problemas a solução é enviar a declaração o mais rápido possível. Quem entrega depois do prazo já recebe uma multa de no mínimo R$ 165,74 e de no máximo 20% do imposto devido.

CPF com pendência significa CPF irregular, que, na prática faz com que o contribuinte com o CPF não tenha mais acesso a crédito: não consegue mais fazer empréstimo, financiamento, comprar casa, carro.

O CPF irregular também impede a pessoa de tirar passaporte, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel e até mesmo prestar concurso público.

Isso sem falar nos problemas para movimentar a conta no banco. “Quem precisa receber pagamentos do INSS por meio de uma conta no banco pode ficar impedido se o CPF estiver pendente de regularização, afirma Valter Koppe, ex-supervisor regional do IR em São Paulo.

Essas dificuldades podem começar até mesmo antes do CPF ficar irregular. Um exemplo: os bancos costumam pedir a declaração do IR atualizada para conceder empréstimos, pois essa é uma das maneiras de avaliar a capacidade de pagamento da pessoa. Sem esse instrumento, essa avaliação já fica prejudicada e o empréstimo pode não ser concedido.

Para regularizar o CPF que está pendente de regularização é preciso fazer a declaração que ficou faltando. É importante baixar o programa correto para fazer a declaração de cada ano.

Faça aqui o download do programa do IR 2022. Mais abaixo, na mesma página, é possível encontrar também os links para os programas anteriores do IR.

Segundo a Receita Federal, o CPF volta a ficar regular assim que a declaração for processada. “Normalmente, o problema se resolve no dia seguinte”, informa o site da Receita.

É possível consultar a situação do seu CPF na página da Receita Federal. Para isso, é preciso informar o número do CPF e a data de nascimento.

Para consultar a situação do CPF é preciso informar o número do documento e data de nascimento

Também é possível verificar a situação do seu CPF pelo aplicativo CPF digital.

Para quem não sabe qual é a declaração que está faltando, é possível fazer a consulta pelo portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

*Com R7