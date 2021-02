Cozinhas comunitárias municipais reforçam segurança alimentar durante a pandemia

Durante o período de pandemia do novo coronavírus, a Política de Segurança Alimentar e Nutricional na cidade de Manaus tem sido reforçada com o compromisso da gestão David Almeida no combate à fome junto à população em condição de vulnerabilidade social e econômica. Atualmente, a Prefeitura de Manaus conta com cinco cozinhas comunitárias em funcionamento nos bairros Educandos, Colônia Oliveira Machado, Colônia Antônio Aleixo, Santo Agostinho, e Jorge Teixeira, que servem uma média diária de 250 refeições, em cada espaço.

Os equipamentos socioassistenciais são administrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com instituições da sociedade civil e privada, e garantem alimentação balanceada a crianças, adolescentes, adultos e idosos referenciados nos espaços.

O almoço é servido de segunda a sexta-feira, incluindo feriados, a partir das 10h e o cardápio possui acompanhamento nutricional. O usuário tem acesso a proteína, arroz, feijão, saladas, suco e, algumas vezes, sobremesa. Além das refeições, os profissionais disponibilizam máscaras descartáveis e álcool em gel para a população.

Para a Diretora do Departamento de Segurança Alimentar e nutricional da Semasc, Cleonice Freitas, o quantitativo demonstra que o Executivo Municipal cumpre o trabalho de garantir um dos direitos básicos do ser humano, que é a alimentação para quem realmente precisa.

“A gestão David Almeida, com esse trabalho, está ajudando e muito nessa situação da pandemia porque sabemos que muitas famílias estão desempregadas, então essa refeição é a única que eles tem no dia e quando é possível a gente fornece mais de uma. Também reforçamos que venha apenas uma pessoa da família para evitar aglomeração”, pontuou a diretora.