Covid: teste criado por cientistas chineses tem resultado em 4 minutos

Cientistas chineses da Universidade Fudan, em Xangai, desenvolveram um teste para detectar a Covid-19 tão preciso quanto o PCR, mas que apresenta o resultado em quatro minutos.

Quanto à testagem para o vírus, até o momento, os testes mais rápidos, como o de antígeno, apresentam menor confiabilidade e precisão. Por outro lado, o teste de resultado mais preciso (PCR) pode demorar horas ou dias para ficar pronto.

Os cientistas, porém, divulgaram em um artigo publicado nessa segunda-feira (7) na revista “Nature Biomedical Engineering” que o novo método utiliza microeletrônica para analisar o material genético da amostra recolhida, sem que exista a necessidade de passar pelo laboratório.

Com o objetivo de comprovar a eficiência dos testes chineses, as análises com a nova metodologia foram comparadas com as do PCR, por meio das amostras de 33 pessoas infectadas com o vírus. Segundo o estudo, os resultados apresentaram uma “coicidência perfeita” entre os dois testes.

Outras 54 pessoas não-infectadas que apresentavam sintomas e voluntários da área da saúde também participaram da testagem da nova metodologia chinesa. Nenhuma delas apresentou falso positivo.

No artigo, os cientistas concluem que, se a produção em massa for aprovada, o teste poderá ser adotado em diversas situações, como medida de segurança em hospitais, restaurantes, aeroportos e até em casa.

*Com iG