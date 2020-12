Covid-19: Reino Unido aprova vacina Pfizer para uso a partir da próxima semana

Nesta quarta-feira (2), o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar o uso da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 e comunicou que o imunizante estará disponível no país no início da próxima semana. As informações são da Reuters.

“O governo aceitou hoje a recomendação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) independente para aprovar a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech para uso”, disse o governo.

“A vacina estará disponível em todo o Reino Unido a partir da próxima semana.”