Covid-19: Profissionais do HPS 28 de Agosto recebem treinamento de exame RT-PCR

Em cumprimento ao protocolo de medidas para o combate ao novo coronavírus (Covid-19), profissionais do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto receberam, nesta terça-feira (16/03), um treinamento promovido por especialistas do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) sobre a forma correta de coleta do exame RT-PCR, que detecta a Covid-19.

Segundo a profissional enviada pelo Lacen, Amanda Santos, o exame é um auxiliar no diagnóstico da doença e o treinamento acontecerá nos demais hospitais e prontos-socorros da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). As unidades também vão receber os kits necessários para efetuarem as análises.

Para um dos supervisores do Pronto-Socorro, enfermeiro Raphael Lins, o treinamento é muito importante para a rotina da unidade, uma vez que é possível identificar de forma prévia o potencial de infecção pelo novo coronavírus.

“Se conseguirmos identificar o paciente que adentra a unidade hospitalar com a Covid, as chances de direcioná-lo para um local melhor e com alta capacidade de tratá-lo de forma eficaz serão maiores, com menores chances de contaminação dos outros pacientes dentro do ambiente hospitalar”, destaca o enfermeiro.

*Com informações da assessoria