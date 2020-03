Covid-19: Polícia Militar realiza limpeza ionizada em viaturas

Adotando medidas para combate ao novo coronavírus, a Polícia Militar realiza, desde domingo (22/03), a higienização de viaturas táticas e especializadas com aplicação de ozônio e com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos policiais militares.

A medida visa manter a segurança e proteção dos policiais em suas atividades durante patrulhamento, evitando assim o contágio e a disseminação do vírus. Na ocasião, o Comando Geral da Polícia Militar determinou a realização de um mutirão de limpeza interna e externa das viaturas de todas as unidades do estado.

Essa higienização será realizada por meio de técnicas de ionização, que consiste na aplicação de ozônio e produtos antibactericidas, além do serviços de higienização no teto, portas, cintos, colunas, carpetes, tapetes e ar-condicionado das viaturas. A técnica utilizada elimina fungos, bactérias e vírus no interior dos carros.

Para o cabo PM Thiago Uchôa, lotado na 26ª Cicom, o trabalho de higienização das viaturas vai trazer mais segurança aos policiais que atuam com o público diariamente. “Nesse período turbulento em que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, para nós é importante essa preocupação da nossa instituição com a segurança de seus militares”, ressaltou.

Outra medida adotada pelo Comando da Corporação é a utilização de EPIs, que deverão ser distribuídas a partir desta segunda-feira (23/03), obedecendo assim às recomendações sanitárias das autoridades de saúde, no período de combate ao Covid-19.