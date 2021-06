Covid-19: Intensificação tem mais de 15 mil vacinados em Manaus

Aproximadamente 15 mil pessoas, de 45 a 51 anos, receberam a primeira dose do imunizante AstraZeneca/Oxford, de acordo com registros do “Vacinômetro” municipal, na primeira hora de atendimento, na manhã deste sábado, 12/6, dia de intensificação da campanha de vacinação contra a Covid-19, para a faixa etária de 40 a 51 anos, anunciada pela Prefeitura de Manaus e o governo do Estado, na noite da última quinta-feira, 9. O número já é superior a todo o dia de ontem, 10, quando foram vacinadas em torno de 11 mil pessoas, em seis horas de atendimento.

“É muito melhor vacina no braço do que leito de UTI”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, que acompanhou a abertura dos trabalhos nos espaços de vacinação.

Para a ação, foram definidos 57 pontos de vacinação, sendo três – Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo; Centro de Convenções Vasco Vasques e Arena da Amazônia – funcionando em sistema de 24 horas, até as 17h deste domingo, 13; 48 salas de vacinação em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas municipais, além dos outros seis pontos de atendimento em todas as zonas da cidade.

“Prefeitura e governo se mobilizaram, por meio de suas secretarias de Saúde, para que pudéssemos realizar essa grande ação. Temos pelo menos três mil pessoas trabalhando direta e indiretamente para atender, em dois dias, sábado e domingo, um público estimado em 214 mil pessoas no total. Outras estruturas como trânsito, segurança e transporte estão dando suporte, para que tudo transcorra dentro da normalidade. Vamos vacinar o maior número possível de pessoas dessa faixa, de 40 a 51 anos, essa é a nossa meta”, disse Shádia.

Para ser vacinado, o usuário deve apresentar documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), que ateste moradia em Manaus.

A população de 45 a 51 anos, que está sendo atendida neste sábado, é estimada em 106 mil pessoas. As unidades de saúde e os pontos de vacinação tradicionais funcionam até as 17h.

A lista com os endereços dos pontos de vacinação pode ser consultada no site da Semsa pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br.

*Com informações da assessoria