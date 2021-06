Covid-19: Garis serão vacinados a partir desta quinta-feira

A Prefeitura de Manaus amplia, a partir desta quinta-feira, 10/6, o alcance da campanha de imunização contra a Covid-19, com a vacinação dos trabalhadores de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis. Serão mais de 3 mil servidores no grupo prioritário de atendimento. A vacinação será feita por etapas na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro da Compensa, zona Oeste. Conforme o subsecretário de Gestão da Semulsp, Altervir Moreira, a prioridade do grupo é em razão dos servidores do órgão atuarem no serviço essencial e estarem na linha de frente no combate ao novo coronavírus.