Covid-19: David Almeida comemora marca de 100 mil doses de vacina aplicadas em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, comemorou, junto ao grupo de vacinadores, o marco das 100 mil doses aplicadas de vacina contra a Covid-19, alcançado às 12h45, desta quinta-feira, 11/2. Essa é a demonstração do compromisso da gestão com a campanha de vacinação, que adotou estratégias que estão servindo de modelo para outras cidades.

“Chegamos a 100 mil doses aplicadas, e todo trabalho tem sido muito importante, tanto dos digitadores, vacinadores, os que trabalham nos postos de vacinação, as equipes de trânsito, e o trabalho de todas as secretarias, agindo de maneira integrada”, comemorou o prefeito David Almeida.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está coordenando a campanha, que alcançou nesta quinta-feira a marca de 96 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e 3.630 profissionais da saúde, que já tomaram a segunda dose de CoronaVac. Os públicos até então contemplados, são mais de 45 mil trabalhadores da saúde e mais de 51 mil idosos acima dos 70 anos, além de povos indígenas, ribeirinhos, idosos institucionalizados e Pessoas com Deficiência (PcD).

Ao todo, o Ministérios da Saúde já enviou 207.312 doses, nas quatro remessas destinadas a Manaus, dessas, 133.172 são de CoronaVac/Butantan (equivalentes à primeira e segunda doses) e 74.140 de AstraZeneca/Oxford (equivalente apenas à primeira dose). Para ambas, foi considerado o quantitativo do público-alvo estimado pelo Ministério da Saúde e a reserva técnica de 5%, obrigatória conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

O prefeito ainda comentou que a capital tem tratado com maior transparência e segurança a questão da vacina que compete à gestão municipal, disponibilizando pessoal e estrutura, inclusive com possibilidade de aumento, caso necessário, devido ao recebimento de novas doses.

Competências

A Prefeitura de Manaus ressalta que é competência do Ministério da Saúde realizar a compra das doses de vacina contra a Covid-19, por meio de acordos entre outros países e institutos de pesquisa. Além disso, é o próprio ministério que publica o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, definindo a ordem de prioridade dos grupos para imunização, e recomenda de que maneira cada uma das fases deve seguir.

Cabe ao governo do Estado repassar as doses da vacina e ordenar a lista com os nomes dos que devem ser contemplados, e à Prefeitura de Manaus a aplicação da vacina e definição das estratégias, para que essa ação seja mais ágil e estruturada possível.

Grupos prioritários contemplados na fase atual da campanha

Trabalhadores da saúde; idosos com 70 anos ou mais; indígenas aldeados; idosos com 60 anos ou mais internados em instituições de longa permanência; pessoas com deficiências residentes em instituições de assistência.

