Covid-19: casal morre de mãos dadas e com apenas um minuto de diferença

Um casal, morador de Grand Rapids, no Michigan, EUA, morreu de mãos dadas no último domingo, com apenas um minuto de diferença, em consequência de complicações da Covid-19. Cal Dunham, de 59 anos, e Linda, de 66, totalmente imunizados, segundo informaram parentes, sentiram os sintomas da doença durante um acampamento em família, no início deste mês. Dias depois, eles foram hospitalizados e colocados em ventilação mecânica.

Filha de Dunham e Linda, Sarah Dunham divulgou uma foto das mãos dos pais unidas. Ela contou ao canal FOX17 que o casal fazia tudo junto. Os dois eram entusiastas da vida ao ar livre, frequentavam a igreja, se preocupavam com a comunidade e amavam sua família, em especial os netos.

“O amor que eles encontraram depois de casamentos anteriores era fantástico. Eles eram as pessoas para quem você olhava e pensava: ‘Eu quero ser velho assim, quero esse amor quando tiver essa idade'”, disse Sarah.

De acordo com parentes do casal, Dunham e Linda foram cautelosos ao se precaverem em relação à Covid-19. Eles já estavam totalmente imunizados havia meses quando começaram a se sentir mal durante o acampamento.

“(Meu pai) me ligou antes de nossa viagem de acampamento em família e disse que não estava se sentindo bem, mas ele achava que era apenas sinusite, e (Linda) pegou. Ela falou: ‘Ele me passou seu resfriado. No terceiro dia, eles me acordaram e disseram: ‘Temos que ir porque não nos sentimos bem’. Então, arrumei as coisas dos dois e eles foram embora”, lembrou Sarah.

Dias depois de deixar o acampamento, o casal foi hospitalizado e entrou em ventilação — ambos tinham doenças pré-existentes que tornaram o quadro ainda mais grave. No último domingo, os médicos disseram a Sarah e à família que não havia muito mais a fazer: o casal provavelmente precisaria sair do suporte de vida nesta segunda-feira.

Dunham foi levado para a mesma sala onde estava Linda. Ele faleceu às 11h07 da manhã (horário local). Às 11h08, menos de um minuto depois, Linda morreu. O casal ficou de mãos dadas nas camas do hospital, dispostas uma ao lado da outra. (AGÊNCIA O GLOBO)