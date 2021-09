Covid-19: Anunciada aplicação de terceira dose em idosos acima de 70 anos

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (13/09), a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no Amazonas, a partir desta quarta-feira (15/09). A D3 será aplicada pelas prefeituras municipais em dois públicos: idosos acima de 70 anos, idosos de qualquer faixa etária abrigados em unidades de longa permanência e imunossuprimidos, incluindo transplantados.

A terceira dose foi anunciada pelo governador durante o evento de lançamento do Auxílio Estadual permanente, benefício de R$ 150 mensais destinado a 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Amazonas. Mais de 21 prefeitos e representantes estiveram presentes no evento, além de 12 deputados estaduais, um federal e 17 vereadores de seis câmaras municipais, incluindo a capital.

“Eu quero aproveitar também para falar sobre a terceira dose da vacinação. A gente começa a partir do dia 15 de setembro. Nós iremos vacinar idosos acima de 70 anos e aqueles que vivem em abrigos, tanto na capital quanto no interior”, disse Wilson Lima em discurso no lançamento do Auxílio Estadual permanente.

Reforço

Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), as vacinas a serem aplicadas como dose de reforço serão do tipo Pfizer. Em estoque, o órgão contabiliza 23.154 imunizantes, quantidade a ser somada a 91.260 doses desembarcadas na capital hoje, totalizando 114.414 doses.

A remessa desembarcou, por volta das 14h45, no Aeroporto Internacional de Eduardo Gomes. De lá, o lote foi escoltado até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), lugar que oferece acondicionamento adequado as doses em temperatura a -86ºC, em freezer científico.

Somente no mês de setembro o Estado já recebeu mais de 200 mil unidades de vacinas contra a Covid-19. No mês de agosto foram enviadas pelo MS 1.045.970 doses, que foram distribuídas em 26 remessas recebidas ao longo do mês.