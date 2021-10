Cosama realiza força-tarefa em Envira para melhorias no sistema de abastecimento

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) iniciou sábado (30/10) o trabalho de limpeza, manutenção e tratamento nos poços de captação de água de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus). A iniciativa segue orientação do governador Wilson Lima, após a Prefeitura Municipal solicitar apoio do Governo do Amazonas, por meio da Cosama, em razão de situação de calamidade pública decretada no município devido à estiagem do rio e ao nível crítico de funcionamento e contaminação dos poços de água.

A Cosama está executando uma força-tarefa conjunta com a prefeitura para a manutenção dos 11 poços de captação existentes na cidade, seis dos quais estão sendo recuperados, por estarem inativos. Além disso, será iniciado o processo de tratamento e qualidade da água.

Segundo o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle, a Companhia prestará apoio técnico na cidade de Envira para que o sistema de abastecimento tenha melhorias e capacidade de fornecer água de qualidade para consumo.

“A finalidade da Cosama hoje em Envira é dar apoio, buscar soluções e resolver os problemas no sistema de abastecimento de água, principalmente nos poços, pois nunca foi feito um trabalho de manutenção, e por isso a situação é grave. O governador Wilson Lima, após ter conhecimento do decreto municipal, imediatamente nos designou para a cidade para que a Companhia tomasse as providências emergenciais para resolver o problema”, disse Valle.

O prefeito de Envira, Ruan Mattos, reconhece que a atual situação na área de abastecimento da cidade está crítica, e busca soluções para resolver o problema pelo qual a cidade passa há décadas.

“Nós temos um problema muito grande, e não é de agora, no nosso sistema de água, seja pela falta de manutenção e pela ampliação de rede de água. Sem contar que, devido à expansão da cidade com novos bairros, a atual infraestrutura da rede de água não atende esses novos locais. A cidade está em estado de calamidade pública, pedimos ajuda do Governo do Amazonas devido ao nosso atual momento, e hoje a Cosama está aqui”, declarou Mattos.