Cosama instala pias comunitárias no interior do estado

Como forma de auxiliar as pessoas na prevenção do combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) instalou cinco pias comunitárias no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A ação irá se estender nos demais municípios onde a Cosama trabalha no fornecimento e distribuição de água.

O projeto visa possibilitar às pessoas fazer a higienização das mãos em pontos estratégicos da cidade, nos lugares que costumam ter grandes concentrações de pessoas, contribuindo para a prevenção à Covid-19 e servindo como forma de conscientizar e alertar sobre a importância dos cuidados básicos nesse período para conter a disseminação do vírus nos municípios.

Segundo o presidente da Cosama, Armando do Valle, as pias comunitárias fazem parte de uma das ações da Companhia no enfrentamento do novo coronavírus e demonstra que a firma está em alerta e tomando todas as medidas possíveis para que todos tenham acesso à água.

“A Cosama tem a missão e o cuidado de proporcionar nesse tempo, para todas as pessoas, a chance de se proteger e prevenir do coronavírus. Estamos dando condições para que todas venham fazer a sua parte. O Governo do Amazonas vem orientando e trabalhando de forma incessante por meio de campanhas educativas e ações pontuais na área da saúde e demais secretarias estaduais nessa batalha. A Companhia vem reforçando o trabalho que está sendo feito para que juntos venhamos a superar esse momento”, afirmou Valle.

Segundo o diretor de Operação em exercício, Walfran Braga, o projeto desenvolvido é de baixo custo, porém de grande eficiência. “Desenvolvemos um projeto econômico com uma eficiência enorme. Cada pia sai ao custo de no máximo R$ 100, pois usamos materiais que temos na Companhia, e vamos fazer as instalações delas em lugares onde o fluxo de pessoas é muito grande, como casas lotéricas, bancos e hospitais”, destacou Braga.

Demais municípios – Seguindo a expansão do projeto no interior, já foram instaladas pias comunitárias em mais quatros municípios: Codajás, Manaquiri, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença. As próximas cidades a ter os equipamentos implantados serão Atalaia do Norte, Alvarães, Eirunepé, Itamarati, Juruá, Carauari, Careiro da Várzea, Autazes e Nova Olinda do Norte. No total, serão instaladas 50 pias para atender às demandas dos municípios.