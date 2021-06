Cosama inicia trabalhos de melhorias no sistema de abastecimento de água em Nhamundá

Uma equipe de técnicos da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) chegou nesta quinta-feira (17/06) ao município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus), para iniciar os trabalhos de transição e melhorias no atual sistema de abastecimento de água da cidade. O trabalho acontece após o Governo do Estado, a Cosama e a Prefeitura Municipal terem assinado o Termo de Cooperação Técnica, no dia 6 de maio. A comitiva foi recebida pela prefeita da cidade, Marina Pandolfo, que se reuniu e acompanhou os trabalhos iniciais dos técnicos.

Seguindo o planejamento estratégico da diretoria executiva, a equipe técnica irá realizar os trabalhos de reconhecimento e de análise da área operacional do atual sistema para a execução dos trabalhos de reforma, revitalização e implantação de novos equipamentos para melhorias em curto, médio e longo prazos, além de estudos técnicos e análises físico-química e microbiológica da água do município e, também, das estruturas dos poços de captação existentes.

A Cosama chega em Nhamundá realizando um diagnóstico geral na área operacional e, em seguida, o setor comercial irá fazer o trabalho de recadastramento de dados para mapear os bairros, casas e estabelecimentos comerciais, para identificar detalhadamente quantas pessoas estão recebendo água.

Segundo o Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, Armando do Valle, há 20 anos o município não tinha assistência na área de saneamento e abastecimento, e a população estava sofrendo com o atual serviço, mas com o termo assinado entre o Governo, a Cosama e a Prefeitura, a melhoria no serviço irá acontecer.

“Estamos aqui por orientação do Governador Wilson Lima, trabalhando para atender os nhamundaenses da melhor maneira, relacionada à água. Vamos trabalhar para substituirmos equipamentos e tratarmos a água que é fornecida o quanto antes. O Governador sabe da importância que a água tratada possui para gerar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Recentemente, iniciamos um trabalho em São Gabriel da Cachoeira e agora chegou a vez de Nhamundá”, disse Valle.

Dados preliminares

A cidade possui oito poços de captação, mas apenas sete estão operando para o abastecimento na cidade. Contudo, a água não recebe tratamento para garantir a qualidade.

São necessários reparos na rede de distribuição e na área elétrica, assim como a substituição de equipamentos operacionais. Também é preciso fazer serviços de manutenção e limpeza nos sete poços, além de instalação de cloradores para tratar a água.

Segundo dados da prefeitura do município, Nhamundá conta com 21.173 habitantes e cerca de 4.678 unidades consumidoras cadastradas. Atualmente a população recebe água bruta nos imóveis.