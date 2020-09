Cosama amplia rede de abastecimento de água em Atalaia do Norte

Seguindo a orientação do governador do Estado, Wilson Lima, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) iniciou o trabalho de expansão de rede do sistema de abastecimento de água para a BR 307 – Estrada Pedro Teixeira e para o Conjunto Habitacional Minha Casa, Minha Vida no município de Atalaia do Norte. O trabalho beneficiará mais de 400 famílias que há mais de 10 anos não recebiam água tratada.

Após análises técnicas realizadas por engenheiros da Companhia no mês de agosto, foi apontada que para atender as novas ligações, na área correspondente ao serviço de expansão de rede, era necessária levar em consideração todo o percurso e técnicas relevantes para preservar a qualidade da água que sai do reservatório e chega até o consumidor.

Segundo o presidente da Cosama, Armando do Valle, o trabalho executado pela agência de Atalaia do Norte faz parte de um cronograma de ações estabelecido para o município, que tem como finalidade proporcionar o fornecimento de água para as pessoas que antes não tinham acesso ao serviço.

“A diretoria da Cosama enxergou a necessidade dos moradores da BR 307 e do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida e passou a investir nessa expansão de rede, cumprindo também o papel social de atender a uma das necessidades básicas da população local”, disse Valle.

Para o morador da BR 307 e diretor da Fundação Nacional do Índio (Funai) do Vale do Javari, Henry Charlles, o trabalho gera expectativas positivas. “Boa parte da captação da água aqui é feita da chuva e isso é complicado. O dia que recebermos água diretamente na torneira será uma grande conquista e alegria”, afirmou Charlles.

Investimentos – Durante a passagem do governador Wilson Lima por Atalaia do Norte, no último mês de junho, ele anunciou investimentos de R$ 4 milhões para a expansão da rede de abastecimento do município, incluindo aquisição de novos equipamentos para laboratórios e ampliação da estrutura da Cosama.

Atualmente, aproximadamente 11 mil pessoas já recebem água de qualidade e devidamente tratada e analisada no laboratório da Cosama local, e com a ampliação da rede nas duas localidades da cidade, o estimado é que mais 1.600 moradores passem a receber água de qualidade.

*Com informações da assessoria