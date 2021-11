Cortejo leva corpo de Marília Mendonça para sepultamento em Goiânia

O velório da cantora Marília Mendonça e de seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que começou pouco antes das 13h deste sábado (6), em Goiânia, em cerimônia inicialmente restrita aos familiares e amigos, terminou por volta de 16h40. Os corpos de ambos seguem em um cortejo do ginásio Goiânia Arena até o Cemitério Parque Memorial, onde serão sepultados.

Os corpos dos dois chegaram a Goiás por volta das 10h25 e foram velados no ginásio Goiânia Arena. As cantoras Maiara e Maraisa, muito próximas de Marília, além de Henrique e Juliano, Jorge (da dupla Jorge & Mateus), Luísa Sonza e Mateus (da dupla Matheus & Kauan), entre outros artistas, estiveram no local para se despedir da cantora.

Por volta das 13h15, a cerimônia foi aberta para que o público pudesse prestar homenagens. Cerca de 100 mil pessoas eram esperadas no local.

A artista e outras quatro pessoas morreram em um acidente de avião na sexta-feira (5), em Minas Gerais. O piloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, também estão entre as vítimas da tragédia.

Segurança reforçada

A Prefeitura de Goiânia reforçou a fiscalização de trânsito e as orientações aos motoristas na região do ginásio Goiânia Arena devido ao velório. O estacionamento Norte do estádio Serra Dourada foi liberado para os veículos do público. A entrada das autoridades ocorreu pelo acesso Sul. A entrada principal do Ginásio Arena foi usada somente para pedestres. (CNN Brasil)