Corregedora de Justiça do AM é eleita para integrar a comissão executiva do Colégio de Corregedores dos Tribunais de Justiça do Brasil

A corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha foi eleita para exercer a função de 1ª. Secretária na nova Comissão Executiva do Colégio de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE). O mandado será exercido a partir de janeiro de 2021 e a escolha se deu por aclamação por todos os corregedores-gerais de Justiça do País durante o 84º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores.

Dentre suas atribuições, o CCOGE atua para aperfeiçoar a prestação jurisdicional dos órgãos judiciários e extrajudicial no País, promovendo o intercâmbio de boas práticas para favorecer a celeridade processual e a aproximação da Justiça com a população.

Fundando no ano de 1994, o CCOGE também tem por finalidade a fixação de diretrizes, uniformização de métodos e critérios administrativos; o estudo e o aprofundamento dos temas e das questões relacionadas à atividade correicional; o debate de problemas e proposição de soluções ao Corregedor Nacional de Justiça e a defesa da autonomia administrativa e financeira das corregedorias-gerais.

Além da desembargadora Nélia Caminha, foram eleitos para a comissão executiva do CCOGE o desembargador Paulo Velten Pereira (corregedor-geral de Justiça do Maranhão) que exercerá a função de presidente do Colégio; o desembargador Ricardo Anafe (CGJ de São Paulo) que exercerá a função de 1º vice-presidente; a desembargadora Carmelita Dias (CGJ do Distrito Federal) que exercerá a função de 2ª. vice-presidente; o desembargador Agostinho Azevedo (CGJ de Minas Gerais), que exercerá a função de 2º secretário e a desembargadora Vanderlei Teresinha Kubiak (CGJ do Rio Grande do Sul) que exercerá a função de 1ª tesoureira no Colégio.

A corregedora-geral de Justiça do Amazonas afirmou que é motivo de orgulho poder representar a Justiça do Amazonas e a região Norte na comissão executiva do CCOGE e mencionou que, juntamente com os demais corregedores eleitos, “a função será exercida com alto grau de compromisso; com o trabalho pautado no fortalecimento do Poder Judiciário e com foco na melhoria contínua dos serviços disponibilizados à sociedade”, disse a desembargadora Nélia Caminha.

A eleição da nova comissão executiva do CCOGE se deu durante o 84º Encontro Nacional do Colégio de Corregedores. O evento foi realizado por meio de videoconferência e contou com a participação de todos os corregedores-gerais de Justiça do País e de autoridades do segmento jurídico, dentre as quais o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro Humberto Martins.

Além da desembargadora Nélia Caminha, o evento também teve a participação dos três juízes auxiliares da Corregedoria-geral de Justiça do Amazonas: Elza Vitória de Mello, Igor Campagnolli e Vanessa Leite Mota.

