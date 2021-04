Corpo feminino aparece amarrado em hélice no Careiro Castanho; imagens fortes

Um corpo do sexo feminino foi localizado, nesta quinta-feira (1º), no Careiro Castanho, por pescadores as margens do Rio Castanho.

Após a comunicação do ocorrido, equipes da Polícia Militar e Defesa Civil foram deslocadas até o local, onde confirmaram a veracidade da informação. O corpo em estado de decomposição foi mantido submerso por conta de uma hélice amarrada junto dele. No momento da retirada foram constatadas marcas de violência. Pés e mãos estavam amarrados, bem como tinha a cabeça coberta.

O corpo foi removido pelo carro-tumba do Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito foi aberto no 34º DIP para descobrir o que motivou a morte dessa mulher até o momento não identifica.