Corpo de mulher é achado dentro de caixa d’água, na zona leste

Moradores de uma quitinete encontraram, no início da noite desta segunda-feira (6), o corpo de uma mulher dentro de uma caixa d’água que abastecia a vila. O caso aconteceu na rua Cacau Pirêra, bairro São José 1, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, a mulher ainda não foi identificada. Ela seria acompanhante de um dos moradores da quitinete, que não foi localizado e apontado como o principal suspeito do crime.

A vítima estaria morta há pelo menos dois dias. O corpo foi escondido dentro da caixa d’água, no primeiro andar, que era usada para abastecer as quitinetes do prédio.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) aguarda a chegada da perícia para apontar as causas da morte.

“Os moradores sentiram um forte odor e conseguiram localizaram o corpo no local. A caixa d’água estava tampada e o corpo está de bruços. A água está muito suja de sangue, totalmente contaminada”, informou plantonista da DEHS, delegado Fabio Silva.

FONTE: EM TEMPO