Corpo de Lázaro foi liberado para o enterro

O serial killer Lázaro Barbosa Sousa, 32, morto em confronto com policiais militares da Rotam de Goiás, será sepultado em cerimônia fechada para familiares. A informação foi confirmada pelo advogado dos parentes, Wesley Lacerda.

Segundo o advogado, os parentes optaram por uma cerimônia fechada. “A data e o local do sepultamento não serão divulgados por questão de segurança e privacidade dos familiares”, frisou.

Antes de ser morto, os policiais militares haviam pedido que Lázaro Barbosa soltasse a arma e se entregasse. Com a negativa, iniciou-se uma intensa troca de tiros e consequente morte do assassino em série. Com ele foram encontrados duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver 38.