Corpo de Bombeiros registra cinco ocorrências durante desfiles do  Grupo Especial no Sambódromo

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou cinco ocorrências durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), da noite de sábado (22/02) ao início da manhã do domingo (23/02). Entre elas, a de uma pessoa que teria caído de uma alegoria, que foi atendida pelos bombeiros e removida para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, a menos de 5 minutos do local.

O comandante da operação, major BM Janderson Lopes, ressalta que o evento transcorreu com tranquilidade. “Tivemos cinco atendimentos, sendo três ocorrências de mal súbito, em momentos distintos da madrugada, muito provavelmente decorrentes de excesso de bebidas alcoólicas. Houve um cidadão que foi atendido com um corte no joelho, e a queda de senhor que desfilava em uma alegoria, já no início da manhã”.

A Corporação informa que as vítimas foram atendidas de imediato pelos bombeiros militares e encaminhadas ao Posto Médico da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nas dependências do Sambódromo. Casos mais graves, como o da queda de uma pessoa de uma alegoria, foram encaminhados diretamente ao SPA do Alvorada.

