Corpo de adolescente morta na Holanda chega em Manaus

O corpo de Alice de Albuquerque, 15, chegou em Manaus no início da tarde deste sábado (22), segundo a família da adolescente, que organizou uma “vaquinha” online para financiar o transporte do cadáver. A estudante foi morta com facadas no pescoço, em Rotterdam, cidade holandesa localizada no Noroeste da Europa.

O homicídio ocorreu na noite do dia 12 de agosto. Segundo o tio da adolescente, o soldador Edvar Albuquerque, 39, tanto brasileiros residentes na cidade europeia, quanto holandeses doaram aos familiares de Alice. “Ela era uma jovem muito amada, não tinha maldade. As pessoas se comoveram”, disse.

O soldador informou que a mãe da estudante passou mal na sexta-feira (21). “A família está sofrendo muito. Se não me engano, faz 11 dias que a gente tá [sic] sofrendo direto, sem comer ou dormir normalmente. É uma coisa triste que a gente jamais pensou que aconteceria, mas ocorreu com nossa família”, relatou.

O corpo chegou em Manaus por volta das 12h. O velório ocorre no salão 3 da Funerária Canaã, localizada na rua Major Gabriel, no Centro, Zona Sul da cidade.

A despedida ocorrerá no domingo (23), às 16h. O encerramento será no Cemitério São João Batista, situado na Zona Centro-Sul de Manaus.

