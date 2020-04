Coronavírus: pequenos gestos fazem grande diferença!

Enfrentamos uma pandemia em nível global. A covid-19, doença ocasionada pelo novo coronavírus, mobiliza toda a humanidade a buscar soluções, a compartilhar solidariedade e a fazer a sua parte. Cada de um nós, com nossos pequenos gestos, é importante no somatório de ações preventivas que farão grande diferença na proporção da propagação da doença.

Ficar em casa, evitar aglomerações de pessoas, lavar sempre as mãos com água e sabão por 20 segundos, espirrar ou tossir no braço, além de usar álcool em gel são as ações reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como eficazes até o momento.

Elas nos lembram do cuidado que devemos ter com a higiene diária e com o bem que podemos fazer aos demais ao não sermos um vetor de transmissão, que pode acontecer por meio do toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computadores, entre outros objetos compartilhados. Daí a importância de ficarmos em casa.

Aos sintomas mais comuns de gripe, como coriza e tosse, a recomendação é ficar em casa. Se houver, também febre alta, deve-se procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Se além destes sintomas, houver dificuldade para respirar, deve-se procurar um serviço de urgência. Caso não se obedeça a essas regras, e os serviços de saúde forem procurados ao menor dos sinais, há dois problemas: sobrecarregar o serviço que já terá uma demanda para atender e, além disso, se você não estiver contaminado, poderá se contaminar nesse momento. De acordo com especialistas, apenas 5% dos casos são graves e, em 80% as pessoas têm sintomas leves ou são assintomáticas.

A Prefeitura de Manaus também está fazendo a sua parte, com medidas coletivas de cuidados que contribuem para a saúde de todos. Além de grande parte dos servidores do município estarem trabalhando de casa e da proibição de eventos e grandes reuniões, as outras medidas são:

– Limpeza e higienização de pontos com aglomeração de pessoas como os terminais de ônibus e as plataformas de embarque nas principais avenidas de Manaus como Djalma Batista, Constantino Nery, Grande Circular, entre outras, além do entorno das unidades de saúde da rede;

Contratação de recursos humanos, reforço nas unidades básicas de saúde com o abastecimento de insumos para assegurar a proteção de servidores e usuários, definição de unidades preferenciais para o atendimento de usuários com sintomas suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus, monitoramento na Sala de Situação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa);

Campanha de vacinação contra a Influenza, que este ano foi antecipada pelo Ministério da Saúde (MS) como mecanismo para agilizar o diagnóstico da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. A vacina não imuniza contra o novo coronavírus, mas evita que a pessoa tenha outros tipos de doenças respiratórias e fique com o sistema imunológico fragilizado. Mais de 64 mil pessoas de 60 anos ou mais, ou seja, mais de 57% do total de idosos a serem vacinados em Manaus, já foram imunizados;

Implantação do sistema drive-thru de vacinação, modalidade inédita em Manaus, que funciona nos estacionamentos de cinco shoppings centers da cidade, onde os idosos recebem a imunização sem que precisem sair do carro;

Mais de 142 mil pessoas preencheram o formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para a vacinação em casa. Porém, se você não tiver conseguido, pode enviar mensagem para o endereço de e-mail [email protected] ;

Assinatura de Termo de parceria para o programa “Aula em Casa”, voltado para mais de 450 mil alunos do município e do Estado, que já têm ou começarão a ter aulas em horário determinado na TV aberta, ou por sites e aplicativos, onde também podem interagir e tirar dúvidas. O estudante que perder a transmissão através da TV (canal 2.5), tem a oportunidade de acessar o conteúdo integral online, por meio do Canal “Aula em Casa Amazonas”, no Youtube; no www.avaseduc.am.gov.br/app/login, ou no aplicativo Mano;

Campanha #ManausSolidária de arrecadação de donativos, em sistema drive-thru, para pessoas em situação de rua, também vulneráveis ao novo coronavírus. As doações de produtos de higiene pessoal como sabonetes, escova e creme dental, absorvente e desodorante; roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil; leite e alimentos em geral, e outros itens de primeira necessidade poderão ser feitas no modelo drive-thru, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Manaus (Av. Brasil, nº2971- Bairro Compensa, Zona Oeste). Os gêneros alimentícios serão destinados às cozinhas comunitárias do município, onde estão sendo feitas as refeições que, posteriormente, serão doadas às pessoas em situação de rua. Além das doações, estão sendo disponibilizados espaços para higienização e refeições destas pessoas em situação de rua.

Estes são pequenos gestos que, juntos, fazem grande diferença para todos!