Corinthians estreia camisa 2 para a temporada 2022 em jogo pelo Brasileirão

A Nike apresentou a nova camisa 2 do Corinthians para esta temporada. O uniforme estreia na partida contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão, dando continuidade à campanha “Segue Arrepiando”

Assim como o uniforme 1, o kit também celebra a temporada de 2012, quando o Corinthians conquistou a Libertadores e o Mundial de clubes da FIFA. Na peça, destaca-se o contorno do mapa do Estado de São Paulo, em tons de preto e cinza. Predominantemente preta, a peça mantém a gola careca e as mangas pretas com os detalhes em tons de ouro simbolizando o ano dourado do Corinthians em 2012. O escudo do clube foi elaborado em tons de dourado, assim como na camisa 1, lançada em 24 de abril.

A inscrição “The Favela is Here”, eternizada na frase do cachecol erguido por Tite na conquista do Mundial em Yokohama, aparece na parte interna da camisa, na altura da nuca. Ainda na parte de trás, dentro dos números, está escrita a frase “Contra tudo e contra todos” – tema da conquista da Libertadores de 2012 – com a mesma fonte usada durante o ano dourado.

A numeração recebe uma textura inspirada na camisa de 2012, com borda dourada combinando com a manga e a gola. Os shorts são totalmente brancos, com o Swoosh (logomarca da Nike) e os números em preto e dourado. Os meiões, predominantemente pretos, trazem as iniciais estilizadas do clube e seguem a estética da cor da camisa.

Como no uniforme de 2012 utilizado nas conquistas históricas da Libertadores da América e do Mundial de Clubes, as tradicionais listras brancas na vertical dão lugar à imagem do contorno do mapa do estado de São Paulo, agora atualizado com o formato maior e em tons de preto e cinza.

Tecnologia

A camisa conta com a mais recente tecnologia Nike Dri-Fit ADV (Advanced Functional Innovative Technologies ou Tecnologias de Inovações Funcionais Avançadas) e representa as soluções de desempenho mais inovadores para vestuário da Nike. O Dri-FIT ADV usa os materiais básicos encontrados no DRI-FIT – tecido que afasta o suor da pele para uma evaporação mais rápida – e os eleva a um próximo nível, por meio de uma engenharia que mapeia e estuda o corpo dos atletas em movimento, utilizando não só métodos de construção inovadores, mas as percepções dos próprios atletas.

Sustentabilidade

Desde 2010 todos os kits são fabricados com poliéster feito de fibra de garrafas plásticas pensando na sustentabilidade e no meio ambiente. As garrafas são higienizadas, fragmentadas em flocos e então convertidas em microplásticos que são derretidos e transformados em fios de alta qualidade. Este processo garante um desempenho máximo para a performance em campo e menor impacto no meio ambiente. Desde 2010 a Nike desviou mais de 7,5 bilhões de garrafas plásticas de aterros com essa inovação.

Com informações da MKT Esportivo