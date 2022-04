Corecon-AM lança Clube de Vantagens com descontos para mais de 150 empresas

Criado para oferecer descontos, convênios especiais e benefícios em diversos estabelecimentos, sites e serviços aos economistas, o Conselho Regional de Economia (Corecon-AM) lançou nesta semana, o Clube de Vantagens (CDV). A iniciativa é o braço social do conselho e tem por objetivo prestar assistência aos economistas e seus dependentes e garantir descontos e outras vantagens, por meio de parcerias com empresas e profissionais liberais dos mais diversos ramos.

O CDV é uma entidade sem fins que foi criada para atender aos economistas e seus dependentes nas áreas de saúde, convênios em geral e educação.

Segundo o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista, das 151 empresas parceiras, a grande parte são empresas e profissionais voltados à área de saúde. Estão inclusas mais de 80 especialidades médicas e entre outros variados serviços com descontos que vão de 20% a 80%.

“Futuramente serão 12 mil profissionais e 300 empresas entrando para o Clube de Vantagens, gerando um potencial de cliente para todos os economistas e parceiros, visando sempre o bem-estar socioeconômico dos registrados no Corecon-AM”, disse o presidente.

De acordo com Marcus Evangelista, o projeto é também uma oportunidade para o comércio divulgar produtos e oferecer descontos e serviços conforme a disponibilidade da empresa.

“Atualmente, o Corecon-AM possui mais de quatro mil associados, e a parceria permite que o conselho divulgue nas redes sociais, para nosso público de economistas, o produto ou serviço ofertado e os descontos concedidos pela empresa”, disse Marcus.

A solenidade aconteceu no My 443 Beauty Center e Barber Shop, no Adrianópolis, e foi prestigiada por vários economistas associados, empresários, imprensa e também pelos conselheiros Nelson Azevedo, Francisco Assis Mourão, Denise Kassama, entre outros.

O proprietário dos empreendimentos My 443, Beauty Center e Barber Shop, o advogado Marcelo Kizem, conta como é ser a primeira empresa beneficiada com o Clube de Vantagens.

“Temos a honra dessa parceria do Corecon, porque a economia é tudo, é de extrema importância para o potencial do cliente. É um orgulho enorme, porque vamos prestar serviços de qualidade e dando desconto, ou seja, você vai com um profissional qualificado, com um preço especial graças ao Clube de Vantagens”, comentou Marcelo.

Siluane Azevedo é proprietária da clínica Siluane Azevedo Fisioterapia e Estética, uma das parcerias da área de saúde do CDV. “O Clube de Vantagens veio agregar valores ao meu empreendimento, em termos de trazer a clientela e a gente conseguir valores especiais para os serviços de fisioterapia em geral, com todas as especialidades, temos acupuntura, RPG, Pilates, estética facial e corporal, incluindo também em pós-operatório e pré-operatório”, disse.

