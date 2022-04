Corecon-AM inicia conversas sobre economia na região com pré-candidatos

Com um cenário de estagnação econômica, pandemia de Covid-19 e alta de preços de combustíveis e de energia, o debate sobre a crise econômica passou a ser papel de destaque na pré-campanha dos pré-candidatos do Amazonas. Pensando nisso, o Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) vai iniciar nesta quarta-feira, dia 20, as rodadas de conversas com pré-candidatos às eleições de 2022 no Estado.

A iniciativa visa ouvir a opinião dos pré-candidatos, além de suas propostas, e também auxiliar debates nas questões econômicas.

Economistas do Corecon-AM acreditam que a alta inflação, o desemprego e a consequente perda do poder aquisitivo dos cidadãos são os temas que, no momento, mais preocupam os amazonenses. Se os índices econômicos não melhorarem, a tendência é que o cidadão dê mais relevância à agenda econômica na hora de escolher seu candidato neste ano. Mas outros assuntos também têm potencial para movimentar o pleito.

A primeira conversa irá acontecer com o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), que irá falar sobre o decreto, publicado na quinta-feira no Diário Oficial da União, que confirma a redução de 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Com informações da assessoria