Corecon-AM adere ao programa de recuperação de crédito para economistas

Devido à situação da pandemia causada pela covid-19 e suas consequências para a economia brasileira e amazonense, o Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) decidiu aderir ao 8º Programa Nacional de Recuperação de Créditos (Recred) no Sistema Cofecon/Corecons.

O Recred prevê uma série de descontos e abatimentos de juros e multas sobre os débitos referentes às anuidades devidas ao Corecon-AM. As condições de pagamentos estão descritas na Resolução do Corecon-AM nº 222, de 1º de abril de 2022, disponível em Transparência do Corecon.

O prazo para adesão ao Programa Nacional de Recuperação de Créditos expira no dia 31/08/2022, e poderão ser incluídos os débitos existentes e vencidos até 2021.

Caso tenha interesse em aderir ao programa e assim regularizar a situação junto à Tesouraria do Corecon-AM, favor entrar em contato com o Departamento de Fiscalização e Cobrança por meio do e-mail [email protected].

Segue os critérios de desconto.

Os débitos poderão ser pagos com desconto sobre multas e juros, respeitando-se o valor mínimo de R$ 150,00 (cem e cinquenta reais) da parcela, da seguinte forma:

I – à vista, com 100% (cem por cento) de desconto sobre as multas e os juros;

II – de 02 (duas) até 05 (cinco) parcelas fixas, com 90% (noventa por cento) de desconto sobre as multas e os juros;

III – de 06 (seis) até 10 (dez) parcelas fixas, com 80% (oitenta por cento) de desconto sobre as multas e os juros;

IV – de 11 (onze) até 15 (quinze) parcelas fixas, com 70% (setenta por cento) de desconto sobre as multas e os juros;

V – de 16 (dezesseis) até 20 (vinte) parcelas fixas, com até 60% (sessenta por cento) de desconto sobre as multas e os juros;

VI – de 21 (vinte e uma) até 25 (vinte e cinco) parcelas fixas, com até 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre as multas e os juros;

VII – de 26 (vinte e seis) até 30 (trinta) parcelas fixas, com até 40% (quarenta por cento) de desconto sobre as multas e os juros.

Para o presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista, essa iniciativa é uma oportunidade do economista associado se regularizar sem pagar juros e multa. “Anuidade faz parte da obrigação do registrado para o seu conselho de classe e nós entendemos o momento de todos na readaptação econômica. Estamos saindo de uma pandemia por isso foi lançado o Recred que é justamente a oportunidade do registrado se regularizar”, afirmou.

Segundo ele, hoje ao associado além de ter o direito a usufruir da proteção do conselho, tem ainda vários outros benefícios como o Clube de Vantagens (CDV), criado para oferecer descontos, convênios especiais e benefícios em diversos estabelecimentos, sites e serviços aos economistas.

