Corecon-AM adere à campanha sobre voto consciente com diversas ações locais

Implantado há quase 8 anos no Amazonas, o Comitê Amazonense de Combate à Corrupção Eleitoral lança a campanha sobre o voto consciente com a adesão do Conselho Regional de Economia (Corecon-AM). A reunião de apresentação da campanha, cujo intuito é de orientar a população na escolha dos seus candidatos nas eleições deste ano, aconteceu nesta terça-feira (22), na sede do conselho.

A campanha do voto consciente reúne a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM), os Conselhos Regionais Profissionais de Administração, de Contabilidade, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP-AM), Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), além de juristas e membros do ministério público do Amazonas e Arquidiocese de Manaus, que também integram o comitê.

Na reunião, o presidente do Corecon-AM, economista Marcus Evangelista, afirmou que o direito ao voto representa uma grande conquista, adquirida pela luta de várias gerações de brasileiros e que precisa ser continuamente valorizado. “O voto é a forma pela qual todo cidadão pode escolher quem o representará na elaboração de leis e na aplicação do dinheiro público, para melhoria do país, dos estados e dos municípios. Por isso, é necessário que os cidadãos estejam conscientes de que a escolha exercida nas eleições influencia a vida de todos”, disse.

Durante a campanha, de acordo com o presidente do SJP-AM, jornalista Wilson Reis, serão realizadas uma série de atividades que incluem palestras e cursos para alertar a sociedade para a importância do voto consciente.

Curso de Multiplicadores do Voto Consciente

O comitê vai realizar, no dia 20 de abril, às 10h, o curso de multiplicadores do voto consciente. O curso terá formato presencial, versão digital, usará podcast para chegar as cidades do interior do Amazonas. O lançamento vai acontecer na arquidiocese de Manaus, onde também serão anunciados os trabalhos do comitê para 2022.

Segundo o cientista político, advogado e integrante do comitê, Carlos Santiago, o objetivo do comitê é propor normas que melhore o sistema político do País, fortaleça a defesa da democracia e as eleições limpas, ações para os governantes para melhorar a vida das pessoas e trazer desenvolvimento social e fiscalizar e denunciar quaisquer irregularidades no processo eleitoral.

Na ocasião, também serão lançados os trabalhos do comitê de Combate à Corrupção 2022; Grupo de trabalho de combate à violência política contra a mulher; Debate com os candidatos majoritários que disputarão o Governo do Amazonas; Carta de Compromisso dos candidatos com a ética e com o desenvolvimento do Amazonas; Fiscalização de Combate à Corrupção Eleitoral, além de palestras e de seminário sobre normas eleitorais.

Com informações da assessoria do Corecon-AM