Coral da Câmara Municipal de Manaus se apresenta virtualmente no 40º Festival Maranhense de Corais

O Coral da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus (CMM) se apresenta hoje (20), a partir das 18 horas, no encerramento do 40º Festival Maranhense de Corais. O Festival, que está ocorrendo pela primeira vez online, por conta da pandemia, pode ser assistido no endereço https://www.youtube.com/festivalmaranhensedecoros.

O festival é o mais antigo de corais do Norte e Nordeste e é promovido pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Se apresentam no festival corais das cinco regiões brasileiras, além de corais de países como o Chile, México e Bélgica.

Sob regência do maestro Jhonny Meurer Carvalho, o Coral da CMM será o quarto dos onze corais que se apresentarão hoje. O Coral fará uma apresentação realizada e gravada em 2018, no plenário da Câmara, onde são apresentadas as músicas “Imagine”, de John Lennon, e “Canta Brasil”, de Ary Barroso.

“É com grande satisfação que o nosso coral participa de mais um evento virtual, nesta 40º Femaco. Esperamos que todos possam prestigiar o evento”, disse o maestro.

Pela ordem, a partir das 18 horas, serão apresentados os seguintes corais:

1. CORAL INFANTIL SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, REGÊNCIA: DENIS MIRANDA

2. CORAL EL SHAMAH – IGREJA BATISTA CENTRAL EM CURADO II JABOATÃO – PE, REGÊNCIA: JASON JADER R. DA SILVA

3. CORO FEMININO FENABB/AABB BRASÍLIA – DF, REGÊNCIA: WILZY CARIOCA DE OLIVEIRA

4. CORAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS MANAUS – AM, REGÊNCIA: JHONNY MEURER CARVALHO

5. GRUPO VOCAL FLOR DO CANTO NITERÓI – RJ, REGÊNCIA: CACALA CARVALHO

6. CORAL GAZZI DE SÁ – UFPB – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA JOÃO PESSOA – PB, REGÊNCIA: EDUARDO NÓBREGA

7. CORAL DA UDESC – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA/CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS JOINVILE – SC, REGÊNCIA: ANDERSON NASCIMENTO

8. CORAL DIVINO EM CANTO JUNDIAÍ-SP, REGÊNCIA: CLÁUDIA DE QUEIROZ

9. CORAL SÃO JOÃO SÃO LUÍS – MA, REGÊNCIA: FERNANDO ELIAS MOUCHREK

10. CORO ARS CANTICUS – LABORATÓRIO DE VOZES – UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO RECIFE – PE, REGÊNCIA: SÉRGIO DESLANDES

11. CORO DA ÓPERA VOCES LÍRICAS DE CHILLÁN RAMÓN VINAY CHILLÁN – CHILE, REGÊNCIA: ANA ALVAREZ KEM

*Com informações da assessoria