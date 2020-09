Convenção do PTB apresenta 58 pré-candidatos a vereador em Manaus

A convenção do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) realizada no sábado (12), na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, Dom Pedro, zona centro-oeste, apresentou 58 pré-candidatos a vereador de Manaus e segundo o presidente municipal estão em conversas com outros partidos para decidir apoio a candidatura maioritária.

O presidente do PTB municipal, Saulo Viana, anunciou uma chapa com 58 pré-candidatos a vereador de Manaus. “O PTB está em processo de reestruturação tanto no interior do estado como na capital. Temos 58 nomes homologados e iremos ver de apoiar alguma candidatura maioritária.”

A pré-candidata Sumira afirmou que defenderá os trabalhadores informais, camelôs, motoristas de aplicativos, entre outros. “Iremos defender os seus direitos.”

O ex-vereador e pré-candidato Luís Mitoso qualificou de participativa a convenção. “O PTB apresentou pré-candidatos qualificados e em condições de igualdade, temos um nível de competitividade muito boa, devemos alcançar 05 vereadores eleitos”, disse.

O pré-candidato Jota Augusto é Jornalista e Radialista e pretende ser a diferença ao se tornar mais uma opção aos eleitores de Manaus. “Manaus precisa de uma agenda positiva que seja discutida os principais problemas, principalmente a péssima distribuição de infraestrutura. Só os ricos tem os melhores serviços e a periferia fica a ver navios”, afirmou.