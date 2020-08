Continua suspenso recadastramento para aposentados e pensionistas da Amazonprev

A exigência de recadastramento anual para aposentados e pensionistas da Fundação Amazonprev, na data de aniversário, permanece suspensa por tempo indeterminado conforme o Decreto n° 42.330, de 28 de maio de 2020, do Governo do Amazonas, até que todos os parâmetros de controle da pandemia estejam normalizados.

Embora a “prova de vida” esteja suspensa, a Amazonprev esclarece que nenhum pagamento de benefício deixará de ser pago aos segurados da instituição uma vez que a atualização cadastral dos inativos está sendo realizada de forma automática. A medida abrange os aposentados e pensionistas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, incluindo os que residem no interior do estado.

“Essa medida é necessária para proteger os segurados do risco de contaminação pelo vírus. Qualquer mudança ou novo decreto do Governo do Estado serão informados por meio dos nossos canais de comunicação, como site e redes sociais. Tudo tem sido planejado e elaborado para melhor atender à necessidade de todos, então fique em casa e proteja-se”, recomenda o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

A instituição previdenciária do Amazonas ainda orienta que, apesar de o atendimento presencial ter sido retomado, os segurados, especialmente aqueles integrantes do grupo de risco para o coronavírus, continuem evitando comparecer à sede da Amazonprev.

Alguns serviços podem ser resolvidos pelos canais de atendimento on-line, como por exemplo o Portal do Segurado (no site www.amazonprev.am.gov.br) para emissão de contracheque e o Fale Conosco (3627-3424), para dúvidas e informações gerais. Caso seja extremamente necessário, o segurado deve agendar previamente, por meio do banner Agendamento Eletrônico, disponível no site da Amazonprev.

“Com o sistema de agendamento, nosso público é atendido com hora marcada e não precisa chegar cedo para esperar a vez. O sistema só vai liberar o atendimento no horário agendado. Essa medida evita aglomerações e garante um atendimento de maior qualidade aos nossos aposentados e pensionistas”, informa Zogahib.

Em casos de dúvidas, a Amazonprev disponibiliza seus canais de comunicação: Central de Atendimento (3627-3401 e 3627-3421); Fale Conosco (3627-3424) e Redes Sociais (Instagram, Facebook e Twitter).