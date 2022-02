Conta de água com cashback de até 40% do valor da fatura é prorrogada

Mais uma chance para quem é cliente da Águas de Manaus ficar em dia com as contas de água: a parceria com o PicPay foi prorrogada até o dia 28 de fevereiro de 2022 e, além da comodidade e facilidade para pagamentos, a iniciativa proporciona o benefício de ter parte do valor pago na conta de água em cashback, que é a devolução, em créditos, no aplicativo, para usar em outras compras ou ser resgatado, conforme as regras do app.

O benefício de cashback está disponível para novos usuários, que realizarão o primeiro pagamento da conta de água no PicPay. Para garantir, basta baixar o app PicPay, na loja de aplicativos do smartphone e seguir o processo de cadastro, conforme for solicitado nas telas. Mas os benefícios não param por aí, entre as funcionalidades disponibilizadas na ação está a de que o usuário também poderá transferir dinheiro da conta corrente para o app, programar formas de pagamento e se preferir, pelo cartão de crédito parcelar em até 12 vezes a conta de água.

“Estamos dando ao cliente da Águas de Manaus a possibilidade do pagamento da conta por meio do PicPay, tanto pela praticidade e comodidade, quanto pelo cashback. Dessa forma, estendemos a campanha para dar a chance de que mais clientes possam participar e experimentar os benefícios de estar em dia com a concessionária”, disse o gerente comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues.

Como realizar o pagamento?

• Acesse a loja de aplicativos do smartphone e baixe gratuitamente o PicPay;

• Abra o aplicativo e faça o cadastro seguindo os passos e orientações da plataforma quanto a criação de carteira e cartão de crédito;

• Ao finalizar, realize o login e escolha a opção “Pagar conta”;

• Com a fatura em mãos, faça a leitura pela câmera do celular ou digite o código de barras manualmente. Para as faturas digitais, copie e cole o código de barras e, depois clique na opção “Próximo”;

• Antes de clicar em “Pagar”, confirme os dados bancários, bem como a forma de pagamento e pronto, basta aguardar a aprovação e a disponibilização do comprovante;

• Caso haja alguma inconsistência ou análise de segurança, a plataforma informará o usuário por e-mail ou notificação no próprio aplicativo PicPay.

Cashback

Além de ter parte do valor da conta de água paga, em chashback, com a nova facilidade de pagamento, o cliente da Águas de Manaus pode parcelar seus débitos com a concessionária em até 12 vezes. A promoção é válida até às 23h59, horário de Brasília, do dia 28 de fevereiro de 2022 e exclusivo para o pagamento com cartão de crédito cadastrado no app do PicPay. O cashback é válido apenas na primeira conta paga pelo PicPay e primeira conta da Águas de Manaus.

Para pagamentos à vista, são 40% de cashback, limitado a R$15,00. Para pagamentos parcelados: de 2 a 5 vezes, 5% de cashback; de 6 a 11 vezes, 10% de cashback; e em 12 vezes: 20% de cashback. O cashback é calculado sobre o valor da fatura, limitado a R$700. No pagamento com o cartão de crédito, incorrerá a cobrança de tarifa de conveniência de 3,09% e, para pagamentos parcelados, tarifa de 3,99% ao mês.

Dúvidas sobre o cashback? Consulte as condições gerais de campanhas promocionais do PicPay disponíveis no Menu “Ajuda” > “Promoções” do aplicativo PicPay.

Relacionamento

Desde que chegou na cidade, em 2018, a Águas de Manaus procura a constante melhoria no relacionamento com os clientes, disponibilizando facilidades para pagamentos e negociações.

Além do PicPay, a concessionária também possui a opção de pagamentos por cartão de crédito e Pix. São opções para os consumidores quitarem seus débitos de forma prática, segura e tudo isso, sem sair de casa, basta o cliente entrar em contato com a empresa e solicitar mais informações por meio dos canais digitais 24 horas: Call Center: 0800 092 0195; WhatsApp (92) 98264-0464; Aplicativo “Águas APP” e a Agência virtual, disponível no site: www.aguasdemanaus.com.br.