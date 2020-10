Consumo de Gás Natural atinge novo recorde no PIM

Apesar dos efeitos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, a produção industrial do Amazonas segue acima da média nacional no terceiro trimestre de 2020. Cerca de 60 das maiores indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM), usuárias do gás natural, consumiram uma média de 156 mil metros cúbicos por dia deste combustível no mês de setembro. É o recorde histórico de consumo pelas indústrias na região.

Empresas do ramo de bebidas, papel e celulose, metalurgia e transporte, por exemplo, apresentaram um consumo acima da média dos últimos meses. No total, as indústrias do PIM superaram em 10% o volume consumido em agosto deste ano, e em 32% em relação ao mesmo período de 2019. Esse crescimento expressivo demonstra a importância do gás natural no aumento da competitividade dessas empresas e como este insumo é um forte aliado para vencer desafios como a pandemia.

Em relação a outros combustíveis, o gás natural apresenta economia de até 50% para as fábricas, o que contribui para que a região consiga atrair novos investimentos.

Atualmente, a rede de gasodutos da Cigás se estende por mais de 140 quilômetros, com presença em praticamente todas as vias do Distrito Industrial e também nas proximidades de indústrias localizadas nas rodovias AM-010, BR-174 e no perímetro urbano, além dos municípios de Anori, Anamã, Caapiranga, Codajás e Coari.

Comércio e residências – Setembro também foi mês de alta no consumo do gás natural para unidades comerciais e habitacionais, com aumento acima de 25% no volume comercializado em relação ao mês anterior. A adesão de novos usuários tem crescido exponencialmente em Manaus, por conta das vantagens do gás natural. Neste sentido, a Cigás segue ampliando a rede de gasodutos para outras regiões.

Atualmente a rede de distribuição está presente em Manaus no Conjunto Vieiralves, Parque Dez de Novembro, Parque das Laranjeiras e Adrianópolis, e a Cigás realiza expansões no Armando Mendes, Ponta Negra e Dom Pedro. Em 2020, serão mais de R$ 26 milhões em investimentos, e estão projetados mais R$ 44 milhões para 2021, permitindo que o gás natural esteja cada dia mais presente na vida do amazonense.

Até a primeira semana de outubro, já são mais de 4 mil unidades habitacionais e comércios beneficiados. O diretor técnico e comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, estima que o número total de unidades consumidoras supere a barreira de 17 mil usuários até 2024.

“A Companhia mantém seu ritmo de investimentos para dobrar o tamanho atual da rede nos próximos anos, e com isso ampliar o número de beneficiados pela economia desse combustível. Só em 2020, estimamos superar R$ 26 milhões em investimentos para chegar a mais regiões de Manaus e no interior do estado”, destacou.