Conservação de quelônios é mais um atrativo turístico de Novo Airão

Mais de 70 filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza, neste sábado (05), na comunidade Nova Esperança, situada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, município de Novo Airão (115 quilômetros de Manaus).

A atividade faz parte do trabalho de monitoramento das espécies, conduzida pelos comunitários, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Prefeitura de Novo Airão.

O presidente da RDS, Viselho da Costa, informou que está foi a primeira soltura do projeto no Rio Negro. O programa desenvolve ações de educação ambiental, social e econômica nas 4 comunidades abrangidas. O objetivo é obter a maior quantidade de animais para devolver ao rio. “Para o desenvolvimento do projeto é necessária a participação da comunidade e a criação de consciência para o uso correto dos recursos naturais com o manejo sustentável. É preciso haver equilíbrio entre consumo e conservação em harmonia com a natureza”.

A técnica em conservação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Francisca Pimentel, explicou que neste primeiro ano do projeto houve a capacitação de dois monitores que fazem a coleta de ovos nas praias, a fase nas chocadeiras e, após a eclosão dos ovos, o tratamento em tanques dos animais até o ponto ideal de soltura. Processo que leva cerca de três meses. O projeto vai capacitar mais duas pessoas para ampliar os números das solturas.

Um dos objetivos econômicos é tornar a atividade um atrativo turístico, mostrando o trabalho de conservação feito por pessoas que antes caçavam os animais e ovos para venda ilegal.

A Monitora do Projeto de Quelônios, Daniele Santos, afirmou ter na atividade uma ocupação satisfatória e um incentivo ambiental para a conservação das espécies que chegaram a ser ameaçadas de extinção. “Pretendemos dar continuidade e buscar o apoio da comunidade para o projeto”.

O dia de soltura coincidiu com a realização da Feira Comunitária da Agricultura, desenvolvida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), em parceria com a Prefeitura e Novo Airão, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semab).

O presidente da comunidade Nova Esperança, Marcelo Santos, ressaltou o crescimento da Feira que, a cada edição, vem registrando aumento de participação dos produtores. Ele também disse reconhecer a importância do projeto da RDS Rio Negro para conservação das várias espécies de quelônios como a tartaruga, o tracajá, o cabeçudo e iaçá. “Precisamos ampliar a atividade para que as próximas gerações possam conviver com a existência desses animais que são tão perseguidos de forma ilegal”.

