A TIM lançará uma nova versão do Teclado Consciente, aplicativo que alerta os usuários de smartphone contra o uso de palavras e expressões preconceituosas, explicando suas origens históricas e propondo substituições. O app agora inclui termos LGBTfóbicos, além do conteúdo da primeira versão, concebido contra o racismo. A iniciativa faz parte do programa de diversidade e inclusão da TIM e celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, em 28 de junho.