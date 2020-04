Conmebol decide que Libertadores será encerrada dentro de campo

Na sexta-feira, 17, o Conselho da Conmebol se reuniu por videoconferência para decidir sobre o futuro da Copa Libertadores.

A competição, que estava correndo o risco de ser cancelada pela entidade por conta da grande mudança no calendário do esporte, ganhou novos rumos.

Durante a conversa ficou decidido que o formato atual das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, com 18 rodadas e pontos corridos, será mantido.

A ideia tanto da Fifa como da Conmebol é começar as Eliminatórias entre os dias 4 a 8 de setembro, já que inicialmente, as duas primeiras rodadas seriam em março.

Sobre a continuidade do torneio, foi definido que tanto a Copa Libertadores como a Sul-Americana de 2020 serão sim decididas dentro de campo, descartando assim, a possibilidade de encerramento sem um campeão definido.

Vale lembrar que as duas competições foram interrompidas ainda em suas fases iniciais por conta da pandemia causa pelo novo coronavírus.

Além delas, foi confirmado novamente a disputa da Copa América nos meses de junho e julho de 2021, na Argentina e na Colômbia.

Claro que tais decisões sobre o retorno das atividades ainda dependem de como o vírus vai se comportar em cada um dos 10 países da América do Sul que participam dessas competições, uma vez que as fronteiras seguem fechadas e o receio da entidade é a forma como o Covid-19 está se comportando em cada cidade.

Confira a nota oficial publicada pela Conmebol:

“A CONMEBOL celebrou hoje uma reunião por videoconferência com os membros do Conselho e presidentes das distintas Associações Membro, com o objetivo de analisar e realizar seguimento do impacto que a Covid-19 está gerando no desenvolvimento do futebol continental.

Todos os participantes da reunião concordaram que até o dia de hoje a prioridade continua sendo preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano e, portanto, dadas as recomendações atuais de organizações internacionais no campo da saúde pública, bem como as indicações de autoridades sanitárias de cada um dos países das Associações Membro, ainda não foi definida uma data para a retomada da CONMEBOL Sul-Americana e da CONMEBOL Libertadores 2020. Na reunião também foi destacada a determinação da Confederação de finalizar esta edição 2020 de ambos os torneios.

Quanto às Eliminatórias FIFA para o Mundial Catar 2022, é uma competição da FIFA e, portanto, cabe a mais alta entidade do futebol mundial estabelecer a data de celebração dessa competição classificatória. Até o momento, a data fixada por este organismo para sua celebração é de 4 a 8 de setembro de 2020, no formato previamente estabelecido.

Os membros do Conselho, juntamente com o Presidente Alejandro Domínguez, confirmaram novamente a celebração da próxima edição da CONMEBOL Copa América em junho e julho de 2021, conforme anunciado pela Confederação nas últimas semanas.”