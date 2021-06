Conmebol confirma Copa América no Brasil e Manaus deverá ser uma das cidades-sede

A Conmebol anunciou, nesta segunda-feira, que a próxima edição da Copa América será disputada no Brasil. As datas permanecem as mesmas – 11 de junho a 10 de julho -, mas as sedes ainda serão divulgadas. Manaus, Brasília, Natal e Recife são as cidades que deverão receber a competição continental de seleções.

O Brasil se torna sede da Copa América depois das desistências de Colômbia (problemas internos) e Argentina (pandemia) e teve como principal argumento o fato de possuir estádios em boas condições, apesar de estarem ociosos. Uma reunião foi realizada virtualmente nesta segunda-feira com a participação dos dez representantes das confederações sul-americanas.

Em um primeiro momento, o Brasil não era uma opção, por causa da disputa simultânea do Campeonato Brasileiro. Chile, Estados Unidos e até Israel surgiam como alternativas para ‘salvar’ a competição, que via pagar US$ 4 milhões (R$ 20,8 milhões) e mais US$ 10 milhões (R$ 52,2 milhões) para o selecionado campeão.

A Conmebol e a CBF fizeram uma consulta ao governo federal e receberam autorização por parte do presidente Jair Bolsonaro para a realização da Copa América no País, apesar doa altos números de casos e de mortes por covid-19.

(AGÊNCIA ESTADO)