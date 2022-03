Congresso lança Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes em Curitiba

Presidida pelo vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, a frente será lançada hoje, (24), em Curitiba

Maior evento brasileiro de cidades inteligentes, o Smart City Expo Curitiba 2022, reúne nesta quinta e sexta-feira (24 e 25/3), 10 mil participantes de 30 nacionalidades, no Centro de Eventos Positivo -Parque Barigüi, num congresso internacional que conta com 95 palestrantes e 50 empresas para exporem soluções inteligentes para os principais problemas urbanos dos municípios brasileiros. O evento é organizado desde 2018 pelo iCities Smart Cities Solutions – hub de negócios e pioneiro em práticas de cidades inteligentes no Brasil.

A Frente Parlamentar do Congresso Nacional para o Desenvolvimento de Cidades Inteligentes será presidida pelo vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), que terá como vice-presidentes o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e o deputado Evair de Melo (PP-ES), e secretário-executivo Thomas Law, presidente do Instituto Brasil-China e do Ibrawork. A finalidade é agregar deputados, senadores e instituições públicas e privadas na missão de promover avanços sociais e de cidadania a partir de soluções tecnológicas e inovadoras, a transformação digital, a sustentabilidade e direitos humanos.

“Precisamos de municípios mais eficientes e cidade inteligente tem tudo a ver com município que presta melhor serviço à população a menores custos. Isso não significa somente embarcar tecnologia, medidas criativas, inovadoras, como aproximar serviços dos cidadãos, evitando grandes deslocamentos nas cidades. Estamos aprofundando os debates sobre o tema na Câmara e no Senado, e firmo, hoje, o compromisso de fortalecer, através da Frente Parlamentar, os municípios brasileiros por meio de um Marco Regulatório das Cidades Inteligentes”, disse Ramos, em participação remota no evento.

Principais temas em debate e palestrantes

O congresso apresenta o que há de mais inovador em Tecnologias Inteligentes para Cidades, Inovação e Negócios Disruptivos, Governança em uma Sociedade Inteligente, Mobilidade Inteligente para o Futuro, e Cidades Sustentáveis. As cinco temáticas dialogam com o tema “O Futuro Urbano Liderado pela Sociedade”, com 95 palestrantes de países como Estados Unidos, Canadá, México, Itália, Portugal, Colômbia e Uruguai.

O SCECWB conta com a presença de Gil Peñalosa, urbanista de referência internacional, que faz o painel de abertura, às 9h45. Fundador e presidente da organização canadense sem fins lucrativos 8 80 Cities, Peñalosa tem atuação em 345 cidades pelo mundo.

Um dos maiores nomes da inovação no Vale do Silício, na Califórnia, o empreendedor indo-canadense Salim Ismail é um dos keynotes principais do evento, participando remotamente direto dos Estados Unidos, no painel do dia 25, às 15h30

Com informações da assessoria do deputado Marcelo Ramos