Congressistas pendem que Biden revogue oferta militar feita ao Brasil

63 congressistas do Estados Unidos assinaram uma carta, nesta quinta-feira (14), pedindo para que o atual presidente Joe Biden revogue o convite militar feito ao Brasil, que permite ao país entrar como parceiro global da OTAN (Organização Tratado Atlântico Norte).

A condição de aliado extra-Otan, concedida ao Brasil durante o governo do ex-presidente Donald Trump, facilitaria a compra de tecnologias militares e direito da participação das Forças Armadas brasileiras em treinamentos do Pentágono.

Segundo os congressistas, esse convite pode ser capaz de alimentar um golpe militar no Brasil por parte do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o autor do ofício, o democrata Hank Johnson, o cenário é alarmante para o Brasil.

“Precisamos rever isso para assegurar que não estamos fortalecendo um Exército que pode ser usado para um golpe de Estado. Bolsonaro já demonstrou que está organizando as condições para um golpe militar. É um cenário alarmante para o Brasil e nosso país não pode contribuir com isso”, disse em entrevista à BCC News Brasil.

Johnson também afirmou que Jair Bolsonaro é o presidente que mais alimentou a força militar no país desde que a democracia foi instaurada. De acordo com a carta, esse fator cria e fortalece conflitos entre instituições governamentais e as forças armadas. (IG)