Confirmações de Covid-19 chegam a 229 no AM

O Governo do Estado do Amazonas atualizou, nesta quinta-feira (02/04), as informações sobre medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus.

O Amazonas registra 29 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 229 confirmações. Destes, 205 casos são provenientes de Manaus, seis de Manacapuru, quatro de Itacoatiara, quatro de Santo Antônio do Içá, três de Parintins, três de Tonantins, um de Boca do Acre, um de Anori, um caso de Novo Airão e um de Careiro da Várzea.

Ao todo, 35 pacientes encontram-se internados, sendo 18 em UTI. Há 12 óbitos notificados, dos quais três foram confirmados, três descartados e seis estão em investigação.

Um total de 36 pacientes confirmados no Amazonas apresentaram boa evolução do quadro e estão fora do período de transmissão. Outros 190 pacientes estão em isolamento domiciliar, e estão em investigação 350 casos