Confira os pagamentos dessa semana da 6ª parcela do auxílio a todos os beneficiários

Vale lembrar que a 6ª parcela do auxílio diz respeito a penúltima parcela do programa emergencial.

A Caixa Econômica Federal finalmente começa a liberar a 6ª parcela do Auxílio Emergencial para todos os públicos de beneficiários. Nesta semana a Caixa retorna aos pagamentos dos inscritos do Bolsa Família que começou na última sexta-feira (17) e inicia o pagamento para o público geral nesta terça-feira (21).

Vale lembrar que a 6ª parcela do auxílio diz respeito a penúltima parcela do programa emergencial que será pago também no mês de outubro quando a Caixa finaliza o ciclo 7, o último de pagamentos. Até então a projeção do governo é de não realizar uma nova prorrogação.

Público geral — Recebimento em conta poupança social digital

Nascidos em janeiro — Recebem nesta terça-feira (21)

Nascidos em fevereiro — Recebem nesta quarta-feira (22)

Nascidos em março — Recebem nesta quinta-feira (23)

Nascidos em abril — Recebem neste sexta-feira (24)

Nascidos em maio — Recebem neste sábado (25)

Nascidos em junho — Recebem no próximo domingo (26)

Inscritos do Bolsa Família

Número de Identificação Social (NIS final 2) — Recebem nesta segunda-feira (20)

Número de Identificação Social (NIS final 3) — Recebem nesta terça-feira (21)

Número de Identificação Social (NIS final 4) — Recebem nesta quarta-feira (22)

Número de Identificação Social (NIS final 5) — Recebem nesta quinta-feira (23)

Número de Identificação Social (NIS final 6) — Recebem nesta sexta-feira (24)

Saiba como consultar se você vai receber a 6ª parcela

Os beneficiários do auxílio emergencial que queiram checar suas inscrições, bem se estão aptos para receberem o ciclo 6 do programa, podem consultar sua situação através de um dos três canais de consulta, confira:

Portal da Dataprev: https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/

Portal da Caixa Econômica Federal: auxilio.caixa.gov.br

Central telefônica n.º 111

Não fui aprovado para a 6ª parcela e agora?

Caso o beneficiário tenha tido o benefício negado, é possível realizar a contestação por meio do portal da Dataprev mencionado anteriormente, o mesmo utilizado para consulta de aptidão ou não para próxima parcela.

Assim, ao acessar o portal da Dataprev basta preencher os seguintes dados:

CPF

Nome Completo

Data de Nascimento

Nome da mãe

Caso a condição de benefício negado permite a contestação, basta selecionar a opção “Contestar” que será exibida na mesma página da consulta da situação. Assim, o sistema confirmará que você realmente deseja realizar a contestação, assim, clique na opção “confirmar” e o seu pedido será reenviado para análise da Dataprev.

Administrador, analista SEO e chefe de redação do Jornal Contábil, atuando frente aos conteúdos mais acessados do país com mais de 6 anos de atuação ao lado do JC.