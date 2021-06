Confira os locais para vacinação do público de 36 a 59 anos neste sábado (19)

O público de 36 a 59 anos que será atendido, durante este sábado (19/6), para a vacinação contra a Covid-19, contará com 28 pontos de imunização montados pela Prefeitura de Manaus. Além dos sete pontos tradicionais, em operação desde o início da campanha, estarão funcionando, entre as 9h e 17h, outras 21 unidades que, juntas, têm capacidade para atender 50 mil pessoas. São três pontos estratégicos, cinco escolas e 13 unidades de saúde distribuídas nas quatro zonas geográficas da capital.

Para agilizar o atendimentos nos postos, as pessoas que estão nas faixas etárias contempladas devem realizar o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) e levar os documentos obrigatórios: identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

As unidades de saúde e escolas serão abertas às 8h e os demais pontos às 9h. A previsão de encerramento para todos os locais é para às 17h. A lista completa dos postos de vacinação, com os endereços e horários de funcionamento, pode ser consultada no site da Semsa ou diretamente pelo link bit.ly/vacinacovid18jun.

Filômetro

Para facilitar a escolha por um dos postos, a Semsa criou o “filômetro”, ferramenta que possibilita a verificação do movimento em cada local, com atualizações a cada meia hora, permitindo que o usuário opte pelo de menor movimento de público e seja atendido com maior rapidez. O acesso ao serviço pode ser feito diretamente pelo link bit.ly/filometrovacina.

Outros públicos

Além do público de 36 anos ou mais, a Semsa segue vacinando neste sábado (19) as pessoas de grupos prioritários anteriores, ainda não vacinadas com a primeira dose. Nestes grupos estão incluídos, por exemplo, os trabalhadores da educação, do transporte coletivo e caminhoneiros, que podem procurar um dos 28 pontos de vacinação abertos neste sábado. Quem for receber a segunda dose de AstraZeneca também pode ir a qualquer um desses locais.

Gestantes e puérperas, PcDs, pais de PcDs e pessoas com comorbidades poderão ser vacinados em apenas três pontos: Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Balneário do Sesc e Clube do Trabalhador-Sesi.

Os que forem receber a segunda dose da vacina CoronaVac devem se dirigir somente ao ponto da Escola de Enfermagem de Manaus, localizada na rua Teresina, 495, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, que também é exclusivo para trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento, com nomes em listas oficiais enviadas à Semsa.

Os que forem receber a segunda dose devem consultar o agendamento no Imuniza Manaus ou se dirigir diretamente aos postos, se tiverem perdido o prazo, levando documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. O período entre doses recomendado para a CoronaVac é de 28 dias e para a AstraZeneca, de 84 dias.

Expectativa

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que, com a ação, Manaus ultrapasse, neste dia, a marca de 1 milhão de doses aplicadas. Para o atendimento, serão mobilizadas 335 equipes, formadas por mais de 2 mil pessoas, entre vacinadores, registradores, triadores e apoiadores, que estarão realizando desde a recepção dos usuários até a aplicação das doses. Além dos servidores da Semsa, a ação conta com a participação de membros de instituições parceiras, como Marinha, Exército e Aeronáutica.

Locais de vacinação

Pontos tradicionais – das 9h às 17h

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222- Crespo) – Ponto para pedestre e drive-thru

Universidade Paulista – Unip (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro) – Ponto para pedestre e drive-thru

Balneário do Sesc/AM (Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto) – Ponto para pedestre e drive-thru

Estacionamento do supermercado Coema (Avenida Torquato Tapajós, 5.890, Novo Israel) – Ponto para pedestre e drive-thru

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, Cidade Nova) – Somente ponto para pedestre

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1) – Ponto para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro) – Ponto para pedestre e drive-thru

Outros pontos estratégicos – das 9h às 17h

* Studio 5 Shopping e Convenções (Avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial I) – Ponto para pedestre

* Parque Municipal do Idoso (Rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças) – Ponto para pedestre

* Shopping Phelippe Daou (Avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus) – Ponto para pedestre

Unidades de saúde e escolas

* Lista completa disponível nas redes sociais da Semsa ou diretamente pelo link bit.ly/vacinacovid18jun