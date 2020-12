Confira os horários de serviços de saúde e comercio informal no Natal

A Prefeitura de Manaus alerta a população para os horários de funcionamento das unidades de saúde da rede municipal. Não haverá alteração nos atendimentos de urgência e emergência prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus) e na maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz, localizada na Compensa, zona Oeste, que funcionarão em regime de plantão.

Nesta quinta-feira, 24/12, véspera de Natal, a Rede Assistencial Municipal funcionou até o meio-dia. A Clínica da Família Carmen Nicolau, situada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, preferencial para atendimentos a casos de síndromes respiratórias e Covid-19, estará aberta das 8h às 18h.

No dia 25, sexta-feira, apenas a Clínica da Família Carmen Nicolau atenderá pacientes entre 8h e 18h. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul, abrirá das 8h às 12h apenas para o programa de Profilaxia da Raiva Humana.

Nos dias 26 (sábado) e 27 (domingo), as dez UBSs de horário ampliado vão funcionar das 8h às 12h e a Clínica da Família Carmen Nicolau, das 8h às 18h.

Quanto ao serviço de emissão de Declaração de Óbito (DO) o funcionamento na quinta-feira, 24, será de 8h às 12h, e no sábado, 26, no mesmo horário.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que as Galerias Populares Espírito Santo e Remédios e o mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro, bem como o Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, funcionarão normalmente no dia 24, véspera de Natal, mas não abrirão no dia 25.

A Galeria Espírito Santo, que fica na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, funciona até 19h no dia 24. Já a Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, encerra suas atividades às 18h no mesmo dia. O Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no dia 24 funciona até 20h. Já o “Mercadão” funciona normalmente no dia 24, e no dia 25, abre de 6h ao meio-dia.

*Com informações da assessoria