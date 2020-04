Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado da Semana Santa

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nesta Quinta-Feira Santa, 9/4, dia que antecede a Sexta-Feira da Paixão no calendário cristão. O decreto foi publicado na edição 4.814, do Diário Oficial do Município (DOM). Entretanto, estarão mantidos os serviços essenciais durante a Semana Santa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a vacinação casa a casa contra a influenza para idosos já cadastrados, funciona até esta quarta-feira, 8, e será retomada somente na segunda-feira, 14. Na quinta-feira, 9, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado funcionarão das 8h às 12h, seguindo as orientações de atendimento, alterado em razão da necessidade de distanciamento social.

Na sexta-feira, 10, feriado religioso no município, estarão funcionando, em regime de plantão, os serviços essenciais de urgência e emergência do Samu 192 Manaus, da Maternidade Dr. Moura Tapajóz, e o programa de profilaxia da raiva na UBS Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao lado do Hemoam, zona Centro-Sul. No sábado, 11, as UBSs de horário ampliado funcionarão normalmente, das 8h às 12h.

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem normalmente a programação na quinta-feira. As atividades de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem sem alterações também. Na sexta-feira, os serviços cumprem pausa da data religiosa cristã. No sábado, o trabalho é normal e, no domingo, o ritmo é de plantão, seguindo modelo de todo final de semana.

Comércio

O mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro, funciona normalmente durante a Semana Santa. O horário de funcionamento é de 6h às 17h, de segunda a sábado. No domingo de Páscoa, as atividades no Adolpho Lisboa encerram às 12h.