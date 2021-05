Confira o funcionamento dos serviços municipais neste Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Manaus divulga o funcionamento dos serviços municipais essenciais – saúde, comércio e limpeza – neste sábado, 1º/5, feriado nacional do Dia do Trabalhador.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) terá atendimento para a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos sete postos existentes na cidade. Também a clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’ávila, Lago Azul, zona Norte, realizará atendimentos em Atenção Básica e a casos suspeitos de Covid-19.

No feriado, a Semsa mantém os serviços da maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192 Manaus, que funcionam em regime de plantão; o programa de profilaxia da raiva humana, das 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul, ao lado da Fundação Hemocentro do Amazonas (FHemoam); os atendimentos do Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo); e o monitoramento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que, neste Dia do Trabalhador, o mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, abrirá suas portas de 6h às 13h e as feiras abastecedoras, da Manaus Moderna e da Banana, no Centro; da Panair, em Educandos, zona Sul; e do Produtor, na zona Leste, vão funcionar de 4h às 16h. As demais, das 7h às 17h.

As galerias populares Espírito Santo e Remédios, no centro de Manaus, ficarão com as portas abertas de 8h às 16h. Já o shopping Phelippe Daou, na zona Leste, terá funcionamento de 8h às 18h.

Limpeza

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem normalmente a programação neste feriado de sábado, dia 1º/5. As atividades de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem sem alterações também.

